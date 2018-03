Pasqua on the road al Maga

Per il ciclo di incontri dedicati alla figura di Jack Kerouac e alla Beat Generation domenica 1 aprile al Museo Maga sarà proiettata la pellicola Big Sur in versione originale con sottotitoli in italiano, per la regia di Michael Polish (2013) ispirato al romanzo di Jack Kerouac. Sala degli Arazzi Ottavio Missoni ore 17.00, ingresso gratuito.

In corso fino al 22 aprile la mostra Keraouc. Beat painting che attraverso 80 opere, tra dipinti e disegni, presenta un lato finora poco esplorato e inedito in Italia del padre della Beat Generation. Il percorso espositivo si arricchisce di fotografie di Robert Frank ed Ettore Sottsass, materiale documentario storico e un progetto di Peter Greenaway, oltre a un’intervista ad Arnaldo Pomodoro pubblicata in catalogo, che rievoca la sua esperienza alla Stanford University, in California, del 1966.

In occasione delle festività il Museo sarà aperto Domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo dalle 11 alle 19.

KEROUAC. BEAT PAINTING

Gallarate, Museo MA*GA

Fino al 22 aprile 2018

Museo MA*GA,Gallarate, Via E. de Magri 1

Tel. +39 0331 706011

info@museomaga.it

www.museomaga.it.

Orari: Lunedì chiuso. Martedì-venerdì, 9.30|12.30 – 14.30|18.30. Sabato e domenica, 11.00|19.00