A Pasqua torna la raccolta degli avanzi: “Facciamo festeggiare anche i più poveri”

Cosa mettere sulla tavola per Pasqua è la domanda che in questo periodo in molti si fanno: dalle tagliatelle all’agnello, dalle lasagne al pesce, sono tantissimi i modi in cui sbizzarrirsi. Ma qualunque cosa deciderete di preparare, siate abbondanti. No, non (solo) per riempirvi fino a scoppiare ma soprattutto perchè anche quest’anno per Pasqua a Busto Arsizio torna la raccolta del cibo da donare ai più poveri.

«Raccoglieremo tutto quello che le persone vorranno donarci e poi prepareremo una cena per i più poveri della città», racconta Matteo Vago, da anni anima della “miracolosa” mensa dei Frati di Busto. L’appuntamento è dalle 16 alle 17 della domenica di Pasqua (1 aprile) davanti alla Chiesa di Sacconago, in via San Cirillo 6, dove i volontari raccoglieranno il cibo e che poi verrà trasferito nelle cucine dell’oratorio San Filippo. «Qui vedremo cos’è arrivato, lo divideremo, lo metteremo nelle vaschette e poi inizieremo la distribuzione -continua Matteo- che quest’anno sarà ancora più grande».

Dopo la grande solidarietà mostrata in occasione della cena di Natale i volontari hanno deciso che per Pasqua l’obiettivo della raccolta verrà fissato più in alto: «faremo sempre la distribuzione in stazione e la cena insieme in oratorio, ma proveremo anche a portare il pasto a casa di una decina di famiglie che vivono in povertà». Si tratta complessivamente di una quarantina di persone in più rispetto agli standard di questa raccolta e quindi servirà uno sforzo di solidarietà maggiore.

Per qualunque tipo di informazione si può contattare Matteo al 3462281305.