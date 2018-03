Pasque e Pasquetta con una gita che ti aspetta

Scampagnate, gite fuori porta, grigliate o giri al Luna Park. E’ arrivato il fine settimana di Pasqua e Pasquetta e i luoghi da vivere in provincia sono tanti:

Schiranna – Aperto per tutto il fine settimana e il giorno di Pasquetta il Luna Park della Schiranna.

Varese – Sabato 31 marzo si terrà l’incontro “Antiqua Arte Venandi cum Avibus Federici” – Raccontato da un falconiere. Alla Sala del Camino, Castello di Masnago Musei Civici di Varese (Via Cola di Rienzo, 42). Conferenza a cura dell’Associazione Circolo Falconeria Maestra. www.falconeriamaestra.it

Malnate – Sabato prossimo, 31 marzo, tutti in campo per la pace a Malnate, dove si giocherà la prima edizione della Peace Cup, categoria Esordienti. Sui due campi di via Gasparotto e di via Milano le otto squadre, divise in due gironi, si affronteranno alla presenza di numerosi spettatori. – Tutto il programma

Gallarate – Per il ciclo di incontri dedicati alla figura di Jack Kerouac e alla Beat Generation domenica 1 aprile al Museo Maga sarà proiettata la pellicola Big Sur in versione originale con sottotitoli in italiano, per la regia di Michael Polish (2013) ispirato al romanzo di Jack Kerouac. Sala degli Arazzi Ottavio Missoni ore 17.00, ingresso gratuito. In corso fino al 22 aprile la mostra Keraouc. Beat painting – Tutto il programma

Lugano – Per tutto il fine settimana c’è la nuova edizione di Pasqua in città che da venerdì 30 marzo a lunedì 2 aprile 2018 animerà il centro cittadino con proposte tradizionali e interessanti novità. Ogni giorno “Pasqua in Città” trasformerà il centro cittadino in un allegro palcoscenico con le piazze principali e il parco civico pronti ad accogliere un diversificato programma di eventi. Bancarelle, musica e caccia alle uova – Tutto il progamma

Sacro Monte – Domenica 1 aprile 2018, a partire dalle ore 14.00 fino alle ore 18.00, una guida di Archeologistics terrà – a cadenza oraria – visite guidate a vetri aperti presso l’undicesima cappella della Via Sacra, ripercorrendo insieme la simbologia della Pasqua. La cappella, dall’architettura slanciata, sembra assecondare l’andamento verticale della scena rappresentata al suo interno: la Resurrezione di Cristo. L’episodio narrato è messo in scena dalle statue in terracotta di Francesco Silva che, grazie ad un’equilibrata e coreografica disposizione

nello spazio, trasmettono perfettamente il senso dell’azione, la vittoria di Cristo sulla morte. Gli affreschi sulle pareti sono del pittore Isidoro Bianchi da Campione, seguace del Morazzone. Si ricorda che le visite guidate, su prenotazione obbligatoria, avranno un costo di 5 € a persona. Ritrovo direttamente presso l’undicesima cappella. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 366 4774873 – 328 8377206 o scrivere – a info@sacromontedivarese.it.

Sacro Monte di Varese – Lunedì 2 aprile 2018, passa la Pasquetta con la tua famiglia al Sacro Monte di Varese. Ti aspetta una divertente visita gioco. Dalle ore 9.00 alle ore 16.00, recandosi al Centro Espositivo Mons. Pasquale Macchi alla prima cappella sarà possibile acquistare il cestino con il kit per la visita gioco in programma: un cestino ricco di indizi, una mappa e una matita sono tutto ciò che ti

servirà per questa insolita caccia al tesoro. Segui le istruzioni per la visita gioco da svolgere in autonomia con la tua famiglia lungo il Viale delle Cappelle e conquista la possibilità di consumare eccezionalmente il tuo pic-nic (non ci sarà la possibilità di acquistarlo sul posto) sulla splendida terrazza del Museo Baroffio o nel giardino della Casa Museo Pogliaghi. Costo: 20.00 € a famiglia (2 adulti e due bambini). Per informazioni e prenotazioni telefonare al 366 4774873 – 328 8377206 o scrivere – a info@sacromontedivarese.it.

Varese – Appuntamento con Arte e natura a Villa Panza, dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Speciali giornate ricche di attività per adulti e bambini, da passare immersi nella bellezza del parco di VillaPanza. Il giardino sarà la perfetta scenografia per lezioni di yoga e per una sorprendente caccia al tesoro multisensoriale; mentre l’orto della villa sarà il punto di partenza ideale per interessanti workshop dedicati all’orticoltura e all’orto sinergico. In collaborazione con LaborArs – Tutte le informazioni

Casalzuigno – A Villa Della Porta Bozzolo i bambini avranno la possibilità di trascorrere la giornata all’aperto e potranno prendere parte, su prenotazione, alla caccia al tesoro botanico, organizzata in collaborazione con Grandi Giardini Italiani. Durante l’evento saranno organizzate per i genitori e per chi lo desidera, visite guidate alla scoperta del giardino e della villa. Dalle 10 alle 18 – Tutto il programma

Gornate Olona – Aperto il Monastero di Torba. Dalle ore 10 alle 18, i visitatori potranno trascorrere una giornata all’insegna del relax e del divertimento. Il grande prato all’ombra dell’imponente torre è il posto ideale per un picnic, che non preveda l’accensione di fuochi, gustando il pranzo al sacco portato da casa o, su prenotazione, acquistando squisiti cestini preparati dal ristorante “La

Cucina del Sole”. Alle ore 15, per chi ama camminare nella natura, prenderà avvio dal monastero una passeggiata lungo la ciclopedonale che costeggia il fiume Olona e che condurrà gli ospiti fino al borgo di Castiglione Olona, la celebre “isola di Toscana” in Lombardia. Inoltre, saranno organizzati giochi nel grande prato sotto la torre e per tutta la giornata visite guidate permetteranno di scoprire la storia millenaria di questo incantevole luogo. – Tutto il programma

Cardano al Campo – Prima gara del 2018 al “Ciglione”, la pista di motocross che si affaccia sulla Malpensa intitolata a Vincenzo Agusta e già teatro di storiche battaglie sulle due ruote artigliate. Nella giornata di Pasquetta, lunedì 2 aprile, saranno ben 300 i piloti in sella per affrontare – nelle diverse categorie previste dal regolamento – la prima tappa del campionato regionale lombardo di motocross. Un appuntamento coordinato da MX Promotion, struttura legata a Federmoto Lombardia. – Tutto il programma

Varese – Domenica primo aprile alla Vecchia Varese sarà una favolosa serata live, con un bluesman d’eccezione: Joe Valeriano. Dalle 20 e 30.

Varese – Appuntamenti alle Twiggy Caffè di Via De Cristoforis. Venerdì serata “Trashpotting dj-set” (ore 21:30, ingresso libero) trash Italian Flow, rock, happy music, demenziale, anni ’80 e ’90, hit e altro. Sabato sera il fine settimana continua il 31 marzo con Pogodisco dj-set a cura di Deejay Dave. La sera di Pasqua invece c’è il live di “Holy Moly & The Crackers” (ore 21:30, ingresso libero). Arrivano da Newcastle gli Holy Moly & the Crackers, quintetto esplosivo al secondo tour italiano. – Tutto il programma

Varese – Appuntamento alle Cantine Coopuf nell’ultimo fine settimana di marzo. Venerdì 30 marzo appuntamento con Stolen Jazz Quartet, alle 21 e 15. Sabato 31 marzo, alle ore 22,00 c’è il Tribe Party. Una serata dedicata alla dancehall, techno, reggaeton, trap, in uno scoppiettante party a cura di “Tribe” – Tutto il programma

Busto Arsizio – In questo weekend pasquale il Circolo Gagarin di via Galvani a Busto Arsizio sarà aperto venerdì, sabato e domenica sera (Pasqua). In particolare sabato 31 marzo, alle 22 ci sarà il concerto di Endrigo + Deiva (la nuova speranza dell’indie targato Busto Arsizio). Gli Endrigo invece sono una band bresciana, rock’n’roll, disco in uscita su Ammonia Records, già sul palco con Fast Animal Slow Kids, Il Teatro degli Orrori, Edda. Ingresso gratuito riservato ai soci ARCI. I concerti iniziano alle 22:00 circa. – Tutto il programma

Castiglione Olona – Palazzo Branda Castiglioni e [MAP] Museo Arte Plastica saranno aperti nel pomeriggio di domenica 1 aprile, giorno di Pasqua, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 mentre Lunedì dell’Angelo, 2 aprile, Palazzo Branda Castiglioni sarà aperto nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. – Tutto il programma

Inoltre, sabato 31 marzo alle 16 nelle Sale Espositive di Palazzo Branda Castiglioni si inaugura la mostra d’arte del pittore caronnese Roberto Fontana. – Tutto il programma

Luino – Allo Spazio Imbarcadero sabato 31, alle 18 verrà inaugurata la mostra dell’artista Vincenzo Ferrara, “Secondo Misura”. In mostra una presenta una selezioni di dipinti che indagano l’animo umano – Tutto il programma

