Pasquetta nei beni del Fai, aperti anche Torba e Villa Della Porta Bozzolo

Il Monastero di Torba a Gornate Olona e Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno, Beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano in provincia di Varese, saranno i luoghi ideali per trascorrere in famiglia il Lunedì dell’Angelo.

Lunedì 2 aprile 2018, dalle ore 10 alle 18, nello splendido scenario del Monastero di Torba i visitatori potranno trascorrere una giornata all’insegna del relax e del divertimento. Il grande prato all’ombra dell’imponente torre è il posto ideale per un picnic, che non preveda l’accensione di fuochi, gustando il pranzo al sacco portato da casa o, su prenotazione, acquistando squisiti cestini preparati dal ristorante “La

Cucina del Sole”. Alle ore 15, per chi ama camminare nella natura, prenderà avvio dal monastero una passeggiata lungo la ciclopedonale che costeggia il fiume Olona e che condurrà gli ospiti fino al borgo di Castiglione Olona, la celebre “isola di Toscana” in Lombardia. Inoltre, saranno organizzati giochi nel grande prato sotto la torre e per tutta la giornata visite guidate permetteranno di scoprire la storia millenaria di questo incantevole luogo.

A Villa Della Porta Bozzolo i bambini avranno la possibilità di trascorrere la giornata all’aperto e potranno prendere parte, su prenotazione, alla caccia al tesoro botanico organizzata in collaborazione con Grandi Giardini Italiani. Giocando da soli o insieme agli amici avranno l’occasione di conoscere la storia del parco, i colori e i profumi delle sue rose, le vicende della famiglia Della Porta e degli sposi in onore

dei quali fu ridisegnato l’impianto dei giardini. Seguendo le indicazioni degli educatori FAI, che proporranno alcuni indizi attraverso i quali riconoscere piante e fiori presenti nel giardino, il percorso partirà dal parterre all’italiana e si snoderà attraverso il roseto, il frutteto a spalliera e il grande teatro verde. Durante l’evento saranno organizzate per i genitori e per chi lo desidera, visite guidate alla scoperta del giardino e della villa.

Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2018”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il sesto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Si aggiunge quest’anno la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner. Villa Della Porta Bozzolo è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Monastero di Torba

Giorno e orario: lunedì 2 aprile 2018, dalle ore 10 alle 18

Ingresso: Intero: 10 €; Ridotto (4 – 14 anni): 5 €; Iscritti FAI e residenti del Comune di Gornate Olona: 4

€; Famiglia (2 adulti+ 2 bambini): 25 €

Cestino da picnic: 6 € Cestino comfort: 10 €

Per informazioni servizio bar/ristorante: La cucina del sole 348.8687196

Per informazioni e prenotazioni: 0331.820301 – 328.8377206; faitorba@fondoambiente.it

Villa Della Porta Bozzolo

Giorno e orario: lunedì 2 aprile 2018, dalle ore 10 alle 18

Ingresso bambini: Intero: 9 €; Iscritti FAI e residenti del Comune di Casalzuigno: 4 € Ingresso genitori accompagnatori: Intero: 9 €; Iscritti FAI e residenti del Comune di Casalzuigno: gratuito

Per informazioni servizio bar/ristorante: La cucina di casa 348.5117534

Per informazioni e prenotazioni: 0332 624136 – 328.8377206; faibozzolo@fondoambiente.it