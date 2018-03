Pazzo per la ex, la insegue a casa dell’amica: arrestato

Aveva scelto casa di un’amica per fuggire a quell’amore ormai finito ma che l’ex fidanzato non si rassegnava ad accettare. Ma ieri quell’incubo è tornato a bussare alla porta di casa.

E’ successo a Busto Arsizio quando intorno alle 17 di venerdì 2 marzo un uomo si è presentato in via Venegoni, dove aveva scoperto essersi rifugiata la ex fidanzata. Sotto il portone di casa lui, un 33enne residente nel milanese già noto alle forze dell’ordine, ha iniziato ad urlare pretendendo che la donna scendesse per andare via insieme. Una richiesta naturalmente respinta al mittente alla quale l’uomo ha risposto lanciando verso l’abitazione sacchi della spazzatura e bottiglie di vetro trovate in alcuni cassonetti.

Davanti a quella scena la ragazza è uscita di casa per cercare di convincerlo della fine della loro storia. L’uomo, invece, ha continuato a minacciarla, arrivando addirittura a rompere parte della recinzione che li separava e riuscendo ad avvicinarsi alla sua ex.

E’ stato solo il suono delle sirene della polizia che si avvicinavano ad evitare che la vicenda potesse avere un fine ben più tragico. L’uomo, infatti, quando si è accorto dell’imminente arrivo della volante ha cercato di darsi alla fuga. Gli agenti sono comunque riusciti a fermarlo, arrestandolo con le accuse di tentata violazione di domicilio e danneggiamento aggravati.

Una nuova triste storia di violenze che è -ironia del destino- si è verificata lo stesso giorno in cui l’amministrazione comunale ha presentato la casa rifugio per le donne che sfuggono da uomini pericolosi. Una struttura che è quasi pronta e che lo diverrà completamente grazie ai fondi che l’8 marzo saranno raccolti con uno spettacolo in programma al Teatro Sociale di Busto Arsizio.