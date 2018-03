“Con Pd sotto il 20% bocciatura anche alla giunta Galimberti”

Il Pd va sotto il 20%, la coalizione di centrodestra supera abbondantemente il 50%.

E’ questo il dato varesino, oggettivo e incontrovertibile, che emerge dalle ultime consultazioni elettorali regionali. Per la nostra città si trattava del primo test elettorale dopo le Amministrative del 2016 e puntuale è arrivata una sonora bocciatura per la giunta Galimberti, che oggi rappresenta meno di un varesino su 5 e, dopo il repentino passaggio dell’attuale Assessore alla Cultura al Partito Democratico, si avvicina sempre più ad essere un monocolore PD, alla faccia della tanto decantata componente civica.

La sintonia con la città, se mai c’è stata, oggi è solo un lontano ricordo e non sono bastate le continue, e non mantenute, promesse a convincere i varesini a promuovere il lavoro di questi quasi due anni di Amministrazione targata Galimberti.

L’impennata di strisce blu, la chiusura di due scuole, l’aumento di rette scolastiche e buoni pasto, la pedonalizzazione selvaggia di Via Sacco, il taglio dei volontari anziani – e da ultimo – i crateri aperti nelle strade e persino in piazza Monte Grappa sono ferite aperte e, nonostante qualche esponente della giunta insista ancora oggi nel dire che i varesini hanno “capito” o magari che capiranno, le cose non stanno affatto in questi termini e i dati elettorali sono lì a testimoniarlo.

Ci fa piacere poi che anche un autorevole ex esponente della lista Galimberti abbia votato a queste elezioni Forza Italia e che successivamente abbia dato la sua personale interpretazione dei risultati. Ogni contributo come il suo e quello di tanti altri “civici” che hanno sostenuto e che stanno sostenendo il nostro progetto, è e sarà sempre bene accetto.

Siamo però per la chiarezza e la coerenza e ci auguriamo che lo stesso consigliere non voglia ritornare sui suoi passi andando di nuovo a sostenere il sindaco Galimberti, dalla cui lista è stato espulso pochi mesi fa, ma voglia invece lavorare insieme a noi e agli alleati per costruire una valida e concreta alternativa all’attuale Amministrazione.

Concludendo, mi pongo una domanda: i componenti della maggioranza sono ancora così convinti dei presunti risultati positivi della Giunta e vogliono continuare a nascondere la testa sotto la sabbia oppure, responsabilmente e con dignità politica, nelle prossime settimane apriranno una seria riflessione sul perché di questa debacle e sul futuro amministrativo della città? I varesini aspettano una risposta.

Simone Longhini

Capogruppo Forza Italia – Consiglio Comunale Varese