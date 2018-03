Pd, Enrico Bianchi si dimette da segretario

Sono ancora iscritti nel Pd ma hanno rimesso le cariche Enrico Bianchi, segretario, ed Enrica Nogara, membro del direttivo luinese.



Motivo: tensioni all’interno del Pd Luinese che durano da tempo, come conferma la stessa Enrica Nogara.

La questione verrà dibattuta nel corso della prossima riunione di segreteria, in programma questa sera.

«Ringrazio Enrico Bianchi per il lavoro fatto in questi anni, e lo faccio per due motivi – spiega Samuele Astuti, segretario provinciale del Partito Democratico – . In primo luogo Enrico ha saputo rimettere Luino al centro nella politica dell’Alto Varesotto e poi perché ha avuto la capacità di riuscire a fare una grossa apertura nei confronti della società civile».

«Mi spiace che abbia lasciato: questa sera abbiamo la segreteria provinciale e discuteremo di questo per arrivare ad una decisione che abbia l’obiettivo di garantire continuità», ha specificato Astuti, aggiungendo che «nelle prossime settimane avverrà un incontro proprio per fare il punto sulla situazione luinese.

Le ipotesi aperte ora sono due: la designazione di un reggente designato dagli iscritti del circolo luinese, oppure il commissariamento.

Circa le motivazioni di questa scelta, Enrica Nogara, dimissionaria dal direttivo e consigliera comunale di minoranza conferma le tensioni all’interno del partito a livello locale, tensioni che si trascinano dall’elezione di Bianchi avvenuta non all’unanimità.