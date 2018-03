Il PD incalza Galli: “Tradate si merita un sindaco a tempo pieno”

Con la votazione di venerdì alla Camera, il Sindaco di Tradate, Dario Galli ha fatto il suo esordio come Deputato dopo le elezioni del 4 marzo. “Ha cioè di fatto esplicitato che oltre al Sindaco della nostra città farà anche il parlamentare -si legge in una nota del Partito Democratico-. Ci viene quindi naturale interrogarci sul futuro della nostra Città».

In questo senso “il nostro ufficio legale, al contrario di quanto sostenuto da Galli, è sicuro che la soglia dell’incompatibilità siano i 15 mila abitanti secondo il Decreto Delrio del 2014, le regole non sono cambiate in corsa, sono note già da qualche anno, il Sindaco dovrà quindi scegliere se stare a Tradate o se rinunciare a fare il Sindaco ed andare a Roma”. Ma oltre alle questioni burocratiche il PD si chiede “Galli che intenzioni ha? Chi farà il sindaco mentre lui sarà a Roma? Tradate e i tradatesi si meritano un Sindaco che si dedichi al 100% a loro, lavorando per il territorio sul territorio, non di un Sindaco che governi da Roma per interposta persona”.

Il PD ricorda che “le elezioni amministrative sono state appena nove mesi fa e riteniamo non sia serio dopo così breve tempo dedicarsi ad un nuovo incarico, sicuramente prestigioso, ma in contrasto con quanto proclamato ai cittadini in campagna elettorale e molto più in linea con delle logiche da prima repubblica che con l’amore per la città e la politica vista come servizio. In questo modo Galli ha fatto fare una brutta figura alla Lega di tradate, la sezione dal canto suo si è dimostrata debole nel non sapere arginare le ambizioni personali del Sindaco il quale è stato eletto solo 9 mesi fa“. Per questi motivi nel PD si auspica “una scelta netta da parte di Galli e che non decida di intraprendere un percorso di carte bollate come alibi per non scegliere, ne va del futuro di 19.000 persone”.