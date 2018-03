Pedoni e ciclisti a rischio: quattro investimenti in un’ora

Un’altra brutta mattinata per pedoni e ciclisti sulle strade della provincia.

Tra le 7 e le 9 sono state investite quattro persone, fortunatamente nessuna in modo grave.

Il primo intervento dei soccorritori alle 7.09 ad Azzate, dove una ragazza di 27 anni è stata investita da un’auto mentre camminava in via Piave. Sul posto i soccorritori di Sos Azzate che hanno trasportato la ragazza all’Ospedale di Varese in codice verde.

Alle 7.44, a Nerviano, ai confini della provincia, un altro incidente stradale che ha visto coinvolta una donna. Ad essere investita una signora di 54 anni che stava pedalando in via dei Boschi. Sul posto i Carabinieri e i soccorritori della Croce Rossa di Legnano.

Alle 8.01, a Varese, ancora una donna investita. L’incidente è successo in via Appiani e ha visto coinvolta una ragazza di 27 anni. Sul posto i Vigili urbani e la Croce Rossa di Varese.

Non erano ancora le 8.30 quando i soccorritori sono stati chiamati a Bisuschio, in via Gabriele D’Annunzio, dove anche in questo caso è rimasta coinvolta una donna di 40 anni. Ferito anche un uomo di 57 anni. Sul posto le ambulanze di Sos Besano e Sos Malnate, l’elisoccorso e la Polizia locale.