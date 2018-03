Pedrabissi senza giustificazioni, Arca e Zazzi i più vivaci

BIZZI s.v. – Un tiro flash su cui non può far nulla e nient’altro. Poteva cambiare il proprio voto solo facendo gol nella mischia finale.

Galleria fotografica Varese - Olginatese 0-1 4 di 41

MUCA 6 – Prima da titolare trascorsa con un’onesta presenza sulla fascia destra.

SIMONETTO 6 – Un paio di buoni interventi e il tocco sfortunato – non crediamo sia un errore – che dà a Canalini la palla da scaraventare in porta per l’unico gol del pomeriggio.

FERRI 6,5 – Poco da fare, ma non sbaglia nulla. Cerca (senza trovarla) fortuna nell’area avversaria provando a far valere centimetri e fisico.

ARCA 6,5 – Un gran tiro dopo 9′ che meritava di finire in fondo al sacco. Una buona partita in generale, trascorsa a coprire con precisione e proporsi in fascia: forse il migliore in campo.

BATTISTELLO 5,5 – Si vede davvero poco in una giornata in cui neppure Monacizzo brilla.

(Mauro 5,5 – Benvenuto tra i grandi. Peccato per un paio di incertezze)

MONACIZZO 5,5 – Tanta quantità, nel senso che è spesso nel fulcro dell’azione, però il pilastro del centrocampo è anche più impreciso del solito.

ZAZZI 6,5 – Con Arca è quello che ci è piaciuto di più. Inventa il cross dalla bandierina che porta al gol annullato, guadagna il calcio di rigore poi fallito da Pedrabissi. Vivace, nonostante tutto.

(Morao s. v.)

PALAZZOLO 6 – Il guardalinee gli nega – lasciando qualche dubbio – la gioia della decima rete stagionale. “Pala” accusa il colpo nonostante provi spesso a entrare nelle azioni e a mettere il fiato sul collo della squadra ospite.

BA 5,5 – A parte un “flash” sulla fascia nel primo tempo, concentra le cose migliori appena prima di finire in panchina. Meno spinterogeno del solito.

(Lercara 5 – Non riesce a cambiare il ritmo alla squadra e alla partita)

PEDRABISSI 4 – Il rigore sbagliato lo si può perdonare, anche perché il portiere Iali ha la sua dose di merito. L’espulsione invece è gravissima perché insensata e arrivata con metà ripresa abbondante ancora da giocare.