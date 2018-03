Pendolari al freddo, la sala d’attesa apre alle 7

Buongiorno,

mi piacerebbe sapere come mai la sala d’aspetto della stazione di Gazzada rimarrà chiusa fino alle ore 7 del mattino.

Non basta il disagio di dover aspettare i treni in ritardo, anche al freddo e sotto la neve!

Perché chi ha la “fortuna” di dover prendere un treno prima delle 7 del mattino, magari per andare a scuola o al lavoro non è degno di aspettare in una sala d’aspetto? Inqualificabili certi comportamenti!

Grazie se vorrete far sentire la voce dei pendolari.

Lettera Firmata