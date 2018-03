Disabili, pescare diventa più facile con i posti riservati

È un’attività che non richiede poi molto: vai sulla sponda del canale e getti l’amo, per poi goderti ore di placida attesa. Facile, ma un po’ meno facile se sei una persona costretta a muoversi in carrozzina. Per questo il Consorzio Villoresi ha deciso d’investire per dare una possibilità in più alle persone con disabilità, realizzando una serie di piazzole dedicate.

Il Consorzio ET Villoresi gestisce un vasto reticolo di canali e rogge, articolate intorno ai canali principali intorno tra Ticino e Adda: Villoresi, Naviglio Grande, Pavese e di Bereguardo.

Approfittando dell’ultimo periodo di secca invernale (che va concludendosi), sul Naviglio Pavese sono stati fatti interventi per un valore di quasi 100mila euro, finanziati con fondi regionali e concentrati in particolare nei tratti nei Comuni di Giussago e Certosa di Pavia. Ed è proprio in questo lotto d’interventi s’inserisce la realizzazione di piazzole destinate a pescatori con disabilità (nella foto a destra: un tratto di canale in Comune di Giussago). L’intervento prevede la stabilizzazione del piano di calpestio ed un manto di geocelle dalla struttura a nido d’ape, per garantire sicurezza allo stazionamento di carrozzine, risolvendo anche possibili “contrasti” tra diverse utenze, considerando che le sponde dei canali sono spesso percorse anche da un intenso traffico di ciclisti “sportivi” o in passeggiata.