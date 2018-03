Piano anti-neve ok, strade pulite ma occorre prudenza

Nella serata di mercoledì 28 febbraio sono incominciate le operazioni per mitigare l’impatto della nevicata sulla circolazione stradale a Legnano. Alle 20,30 sono entrati in azione quattro mezzi EuroPa che hanno sparso sulle vie cittadine 40mila chili di sale, mentre la Polizia Locale ha monitorato l’evolversi della situazione per l’intera notte. Dalle 6 di oggi, giovedì 1 marzo, due spargisale si occupano di singoli punti critici.

Nel pomeriggio sono previsti controlli e interventi sui marciapiedi. Al cimitero parco la salatura avviene con un mezzo meccanico, in quello monumentale manualmente, per preservare il fondo dei vialetti. Qualora risultasse necessario, saranno eseguiti ulteriori interventi sistematici. Nel complesso, la situazione viabilistica non presenta particolari criticità ma la Polizia Locale raccomanda la massima attenzione ad automobilisti e pedoni per la possibile formazione di ghiaccio su strade e marciapiedi.