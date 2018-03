Piazza Vittorio Emanuele II, lavori bloccati da settimane

A due mesi dall’inizio del cantiere, con la chiusura del tratto di strada che collega la via Pozzi e la via Montebello, non fa passi avanti la nuova piazza Vittorio Emanuele II. Cantiere fermo, sindaco preoccupato e commercianti che iniziano a spazientirsi per i noti problemi di circolazione che questa chiusura ha creato.

Lo stesso sindaco Antonelli ha chiesto delucidazioni alla Soceba, società che sta portando a termine il maxi-intervento edilizio tra la piazza e la via Solferino, orami alle battute finali dopo oltre sei anni di cantiere: «Dalle informazioni che ci sono state fornite – spiega il sindaco – alla base del ritardo sui lavori ci sarebbe un problema tra la Soceba e la ditta che sta eseguendo i lavori della piazza in subappalto».

Il problema potrebbe risolversi in poco tempo o potrebbe addirittura bloccare tutto, per l’ennesima volta, a tempo indeterminato. Soceba ha fatto sapere che ha tolto all’impresa il subappalto e ha intimato di lasciare il cantiere ma se questa si riterrà lesa in qualche modo potrebbe decidere di non liberare il cantiere fino a quando non avrà ottenuto soddisfazione.

Nel frattempo la piazza rimane chiusa e la data di fine lavori per il 30 giugno 2018 comincia a diventare l’ennesima scadenza non rispettata per la Soceba.