Piccoli musici in tournée per Pasqua

L’orchestra I Piccoli Musici Estensi dell’associazione ImmaginArte svolgerà diversi concerti eseguendo vari repertori, dal programma sacro al programma classico.

I Piccoli Musici Estensi e il Coro da camera Song eseguiranno musiche sacre per immergersi nel periodo pasquale, nell’ambito del progetto orchestra e coro giovanile, in collaborazione con Associazione Song Onlus.

Una meditazione musicale sulla santa Pasqua si terrà mercoledì 21 marzo alle 20.30 presso la Chiesa del Santissimo Redentore (Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 5) di Milano, e domenica 25 marzo alle 16.00 presso la Chiesa di San Vittore (Piazza Battistero, 3) di Arcisate alla presenza del Vescovo Monsignor Luigi Stucchi.

Domenica 8 aprile alle 17.00 presso il Teatro Dal Verme (Via San Giovanni sul Muro) di Milano ci sarà il concerto “Song e Superar for Siria” in collaborazione con Associazione Song Onlus, Superar Suisse e I Piccoli Musici Estensi: sul palco oltre 250 ragazzi. Concerto di beneficenza il cui ricavato andrà ai bambini profughi della Siria. Si eseguiranno musiche classiche (Rossini, Brahms, Strauss, Dall’Abaco…)

Sabato 14 aprile alle 11.00 presso la Scuola Carducci (Via Micca, 20) di Varese nell’ambito del Coffee Morning, un momento dedicato alle famiglie. Musiche dal barocco europeo.