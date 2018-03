Piede d’Oro a Malgesso, primo appuntamento con il “Top PdO”

Dopo una domenica di riposo – che in molti hanno utilizzato per fare allenamento – torna il circuito podistico del “Piede d’Oro 2018” con la 26a edizione della “In giro per Malgesso” organizzata dalla “7 Laghi Runners” in collaborazione con la Pro Loco.

La corsa, in programma domenica 18 marzo, è la terza della stagione del Piede d’Oro e scatterà – per quanto riguarda percorso “lungo” e “corto” – alle 9. Subito dopo invece scatterà la prova aperta agli specialisti del nordic walking. Alle 8,45 invece toccherà ai bambini del minigiro, che misura 500 metri.

Il quartier generale è fissato al parco giochi “Din Don” di via Besozzo: lì si svolgeranno anche le premiazioni a partire dalle ore 11. La prova di Malgesso è anche la prima valida per il challenge “Top PdO” che prevede una classifica speciale sia per gli atleti, sia per i gruppi.

IL PERCORSO

Dopo l’attraversamento della provinciale si procederà attraverso via San Michele attraversando il ponte della superstrada. Dopo un primo tratto asfaltato inizierà un tratto boschivo in leggera discesa fino al traguardo volante “Asd Lago Ilpea” dopo 2,4 Km, seguito da un sentiero boschivo che tocca anche un lavatoio antico ma ristrutturato. Al termine di una salita si tornerà sull’asfalto (i ponti della superstrada e della ferrovia) dove ci sarà la deviazione tra percorso lungo e ridotto. Il giro lungo proseguirà sullo sterrato boschivo con la lunga salita per il Santuario di Bregano, punto più alto del percorso. Da lì inizierà la discesa con una breve scalinata e una successiva strada sterrata inedita per la gara. Un lungo ma scorrevole tratto boschivo porterà al rettilineo del Comune e all’ingresso del parco dove è posto il traguardo dopo 9,8 Km.