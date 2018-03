Pippo Civati si è dimesso da segretario di Possibile

Pippo Civati ha aperto gli Stati Generali di Possibile e dopo poco ha comunicato la decisione di dimettersi insieme con tutto il gruppo dirigente.

Non sono riuscito a dare una speranza a questo paese. Per questo mi dimetto e per questo il gruppo dirigente di #Possibile si presenta dimissionario con me. @civati #StatiGenerali #Possibile #Bologna

— Possibile (@PossibileIt) 17 marzo 2018