Il Pirellone apre le sue porte alle giornate del FAI, i consiglieri eletti devono attendere

Tutto pronto per la 26esima edizione delle Giornate FAI di Primavera, che si svolgerà il 24 e 25 marzo. Per l’occasione saranno oltre mille i luoghi d’arte e cultura aperti al pubblico lungo lo Stivale, tra i quali figura anche Palazzo Pirelli.

La sede del Consiglio regionale della Lombardia, sarà aperto al pubblico (ingresso gratuito) dalle ore 10,00 alle ore 17,30 (ultimo ingresso ore 16,30). Durante la visita sarà possibile visitare l’Aula Consiliare, la mostra permanente sui 60 anni del Palazzo ed il Belvedere Jannacci. Per accedere bisognerà presentarsi all’ingresso della struttura da Via F. Filzi 22. Sabato 24 dalle 10 alle 14 l’ingresso è riservato esclusivamente ai soci FAI.

Il Pirellone, per il momento, resta invece chiuso ai neo eletti consiglieri che stanno aspettando la proclamazione ufficiale dell’ufficio elettorale centrale della corte d’appello di Milano e la convocazione della prima seduta.

Settimana prossima è comunque attesa la presentazione ufficiale del neo governatore Attilio Fontana. La data per il primo Consiglio regionale potrebbe essere dopo Pasqua, intorno al 10 aprile.

A palazzo, comunque, è tutto pronto per l’insediamento dei nuovi Consiglieri e l’avvio dell’undicesima legislatura regionale. Per la loro accoglienza è già stata allestita una Sala adiacente l’Aula consiliare dove avvieranno le prime formalità: la fotografia per il tesserino, le registrazione dei dati anagrafici, il ritiro del badge.

Ad assisterli i funzionari che consegneranno loro il kit di benvenuto, da quest’anno in versione digitale: una chiavetta usb dove troveranno dei testi introduttivi – “Il Consiglio si presenta” -, una guida all’organizzazione dell’Assemblea regionale, i moduli per gli adempimenti amministrativi, istruzioni su funzioni e procedure. Potranno anche scaricare e consultare il Regolamento generale del Consiglio regionale, lo Statuto d’autonomia e la Costituzione, oltre alla relazione sull’attività svolta nella legislatura che si è appena conclusa.

Alcuni brevi video illustreranno le tappe della formazione di una legge regionale e documenteranno i servizi e le attività di informazione svolte dall’Ufficio Stampa: in un altro video, un tour virtuale permetterà di conoscere meglio il grattacielo di Giò Ponti, sede dell’Assemblea regionale dove si insedieranno i nuovi gruppi consiliari.