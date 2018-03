Pistoia – Openjobmetis, la partita in diretta

Ricomincia oggi il campionato di basket di Serie A dopo la pausa per Coppa Italia e nazionale. La Openjobmetis scende in campo dalle 18,15 al PalaCarrara di Pistoia contro i toscani di coach Esposito; Caja è senza l’infortunato Giancarlo Ferrero. Varesenews racconterà in diretta la partita con il consueto liveblog al quale è possibile partecipare scrivendo nello spazio commenti o utilizzando – su Twitter e Instagam – gli hashtag #direttavn o #pistoiavarese. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.