Pistoia è più aggressiva, la Openjobmetis stoppata in Toscana

Si ferma a 4 la striscia di vittorie della Openjobmetis, che cade 74-65 sul campo di Pistoia. Toscani più duri e reattivi dei biancorossi tra i quali in diversi “steccano”. Punteggio comunque bugiardo e partita aperta fino a 1′ dalla fine.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

THE FLEXX PISTOIA – OPENJOBMETIS VARESE 74-65 (17-16, 33-30; 55-48)

PISTOIA: Moore 9 (0-1, 3-8), Mian 10 (1-2, 2-8), Laquintana 11 (2-3, 2-4), Bond (0-1, 0-3), Ivanov 8 (3-5, 0-1); Della Rosa, McGee 20 (1-1, 5-11), Gaspardo 8 (1-6, 2-6), Diawara 5 (1-4, 1-2), Magro 3 (1-3). Ne: Barbon, Onuoha. All. Esposito.

VARESE: Larson 9 (2-5, 1-4), Wells 3 (0-5, 1-1), Okoye 23 (6-12, 3-5), Vene 2 (1-2, 0-3), Cain 5 (2-7); Avramovic 11 (4-5, 0-5), Natali (0-4 da 3), Tambone 10 (2-4, 2-5), Delas 2 (1-2). Ne: Bergamaschi, Seck, Ferrero. All. Caja.

ARBITRI: Paternicò, Di Francesco, Morelli.

NOTE. Da 2: P 10-26, V 18-42. Da 3: P 15-43, V 7-27. Tl: P 9-15, V 8-9. Rimbalzi: P 43 (16 off., Ivanov 8), V 44 (16 off., Cain 12). Assist: P 21 (Moore 13), V 15 (Okoye 4). Perse: P 10 (Moore 3), V 13 (Okoye 3). Recuperate: P 7 (Bond 3), V 5 (5 con 1). Usc. 5 falli: nessuno.