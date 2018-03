Pittori, scultori, fotografi in mostra al Camponovo per APMED

Si intitola “giornidarteaVarese” la mostra in programma nella bellissima Location Camponovo del Sacro Monte di Varese che verrà inaugurata sabato 3 marzo. Visibile fino al 31, vedrà come protagonisti diversi artisti dell’associazione artandcharity.

Questi infatti, si sono messi a disposizione per sostenere la voce dell’Associazione APMED (Action Protection Mère et Enfants pour le Développement) che opera sul territorio togolese per aiutare gli orfani e le donne in difficoltà è stata raccolta con entusiasmo da ArtandCharity. L’obiettivo perseguito con APMED è quello di realizzare un pozzo d’acqua in Togo dove la popolazione non ha altre risorse oltre a quella del corso d’acqua per provvedere ai prelievi per usi alimentari, per la pulizia personale e per ogni altra necessità quotidiana.

Gli Artisti che hanno aderito a questo progetto, pittori, scultori, fotografi dai percorsi più disparati e dalla personalità eclettica sono Cristiano Ranghetto, Giovanni Tommasi, H.H.Stillriver, Laura Fasano, Lorenzo Bertocchini, Manuela Codazzi, Raffaele Turati, Sandro Borroni, Silvia Landoni.

L’inaugurazione della mostra è prevista per sabato 3 marzo alle ore 17 in cui sarà offerto un piacevole rinfresco e verrà presentato il progetto a cura del rappresentante dell’Associazione Apmed. La mostra resterà aperta nei giorni di venerdì ore 14,30/19,00- sabato e domenica ore 10/19 sino al 31 marzo.