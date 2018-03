Più di due mesi per avere la carta d\'identità: la rabbia dei saronnesi

Nuove polemiche per l’ufficio anagrafe saronnese. Negli ultimi giorni sui social tengono banco le proteste dei cittadini per la difficoltà di prendere appuntamento e soprattutto per i lunghi tempi di attesa.

Da un anno sono cambiate le modalità di accesso al servizio ma le critiche per quella che negli obiettivi dell’Amministrazione doveva essere un’iniziativa per andare incontro alle esigenze dei cittadini non si placano.

La principale lamentela riguarda la difficoltà di contattare telefonicamente l’ufficio per fissare l’appuntamento. Ci sono saronnesi che hanno postato immagini di schermate del telefonino che mostrano le svariate chiamate senza risposta. Ma si tratta solo del primo ostacolo: una volta “raggiunto” l’ufficio ci sono i tempi d’attesa prima dell’appuntamento. Negli ultimi giorni i saronnesi che hanno chiamato per rifare la carta d’identità si sono ritrovati con un incontro fissato per metà maggio.

A rispondere alle critiche l’assessore agli affari generali Gianangelo Tosi: “Gli appuntamenti a maggio sono solo per la carta d’identità elettronica – chiarisce l’esponente della Giunta con delega agli Affari generali – ed i tempi dipendono principalmente dal Poligrafico dello Stato che comunque dopo l’evasione consegna entro 6 giorni. In ogni caso le urgenze documentate vengono evase senza attesa”.