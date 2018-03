“Pizza e curve” in 30 piazze italiane: la prima edizione anche a Varese

Per la prima volta in Italia, più di 400 donne di tutte le taglie, forme ed età, dal nord al sud dello stivale, si sono date lo stesso appuntamento e si sono collegate attraverso i social condividendo la serata attraverso foto, video e dirette: è successo ieri sera, giovedì 29 marzo 2018 in contemporanea in più di 30 città italiane con l’evento “Pizza e… curve“momento conviviale ma anche incentrato a lanciare un messaggio di equilibrio, accettazione e voglia di vivere bene con gli altri, se stessi e con il proprio corpo.

L’idea è nata da una chiacchierata tra due amiche, Marianna Lo Preiato e Simona D’Aulerio, fondatrici dell’Associazione Curvy Pride, una a Bologna l’altra a Roma, che hanno deciso di aggiungere un pizzico di „straordinario” alla quotiniadità.

La serata si è svolta in contemporanea in diverse dittà italiane:

BOLOGNA (referente Marianna Lo Preiato); ROMA (referenti Simona D’Aulerio ed Elisabetta Viccica); MILANO (referente Francesca Angelo); TERNI (referente Noemi Matteucci); PISA (referenti Francesco Simone e Renata Palmieri); Provincia di SALERNO (referente Anna Cicalese); VENEZIA (referente Alessia Tiozzo); CAMPOBASSO (referente Carmen Mastrangelo); FERRARA (referente Federica Tartari); TERMOLI (CB) (referente Maddalena Tricarico); Provincia di NAPOLI (referente Rossella Scotti); Provincia di GROSSETO (referente Elena Guerrini); Provincia di FIRENZE (referente Santa Pentangelo); SICILIA (referente Tanja Fidanca); TORINO (referente Florencia Aragon); ERACLEA MARE (VE) (referente Clarissa Zulianello); BARI (referente Maria Grazia Mongelli); BERGAMO (referente Chiara Boschini); LECCE (referenti Stefano Marinaci e Federica Miglietta); FIUMICINO (RM) (referente Camilla Targa); FORLI’ (referente Loredana Amorosa); TORTORETO (TE) (referente Cinzia Rinaldi); CESENA (referente Alessandro Briaschi); GENOVA (referente Wafy Elsamni); FOGGIA (referente Paola Aquilino); PESCARA (referente Valeria Valente); CIVITANOVA MARCHE (referente Linda Carlocchia); AREZZO (referente Erika Santimone); VARESE (referente Giulia Rosso); prov. FIRENZE-PRATO (referenti Claudia Mancuso e Roberto Monterisi); CARPANETO PIACENTINO (referente Laura Tagliaferro).