“Pizza e curve: anche a Varese l’evento dell'”orgoglio morbido”

Pizza e curve, binomio perfetto: entrambe ricordano una morbidezza golosa, e anche l’orgoglio di chi non si fa fermare dalle calorie e privilegia alla magrezza, e a certi modelli di bellezza distorti, il piacere del buon mangiare, accessibile a tutti.

E “pizza e curve” si chiama il primo evento, organizzato per giovedì 29 marzo. dal movimento “Curvy Pride” in tutta italia, associazione nazionale che “promuove la pluralità dei modelli di bellezza”, dedicato a tutte le donne che sono orgogliose delle loro curve.

Ci saranno serate a Roma, Bologna, Milano, Venezia… e anche a Varese. L’appuntamento è, nella nostra città, a La Paranza, in via Morosini.

Per aderire alla serata il riferimento nella città è Giulia Rosso, che amministra il gruppo facebook varesino “Il club dei single”.

Ma l’evento “pizza e curve” non è solo per coloro che decideranno, in tutta Italia, di uscire e incontrarsi: secondo gli organizzatori nazionali, chi non può uscire, per chi deve rimanere a casa, da sola o in compagnia, non c’è problema: per partecipare basta ordinare una pizza, sedersi sul divano, accendete pc e cellulari e … stare insieme a tutte le altre partecipanti d’Italia.

La pagina Facebook del Curvy Pride