Polemiche sul bilancio, “vicenda chiusa” anche per Lucchina

Riceviamo e pubblichiamo l’ultima nota relativa alla polemica sul bilancio a Gavirate fra maggioranza e opposizione a firma Gianni Lucchina, Capogruppo Consiliare Per Gavirate, Groppello, Oltrona e Voltorre

Mi fa piacere che il Sindaco voglia chiudere la polemica, ma non si esime nel darci ancora lezione su come si fa opposizione. Stia tranquilla noi decidiamo come farla. Inoltre ricordo che il sottoscritto era a capo di un a lista civica e nessun partito si espresse a mio favore.

Se guardiamo alle appartenenze politiche del Sindaco penso che non possa certo rallegrarsi del risultato. Forse ricorda male, ma sono numerose le offese personali che più volte ci ha mosso. Per me è chiusa qui.

Gianni Lucchina

Capogruppo Consiliare

Per Gavirate, Groppello, Oltrona e Voltorre