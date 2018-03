Potatura alberi, chiude un tratto di via Arnaldo Da Brescia

Due giorni di lavori per potature in Via Arnaldo da Brescia (zona quartiere Liberty-Corso Sempione)

Le limitazioni riguardano i giorni 29 e 30 marzo, nel periodo di chiusura delle scuole per il ponte pasquale, per arrecare meno disturbo possibile agli utenti. La chiusura riguarda il breve tratto compreso tra Via Battisti e Via Marconi (qui si capisce bene dalla cartina) dalle 07 del mattino alle ore 19.

Verrà ripristinato il doppio senso di circolazione in Via Marconi, nel tratto da Via Volta a Via A. da Brescia.

La via Marconi:

Ai residenti della zona è stato già distribuito un volantino da parte della ditta incaricata ai lavori. Nei due giorni di chiusura, sul posto sarà presente un moviere per agevolare la viabilità dei residenti.