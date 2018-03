Pozzecco torna alla Fortitudo: sarà il nuovo coach biancoblu

È destino, per Gianmarco Pozzecco, tornare da allenatore nelle piazze in cui ha vestito i panni del giocatore. Dopo le esperienze sulle panchine di Capo d’Orlando e Varese, la “Mosca Atomica” sarà il coach della Fortitudo Bologna.

Galleria fotografica Dino Meneghin e Gianmarco Pozzecco cittadini onorari 4 di 24

Il Poz, che dopo l’esperienza con la Openjobmetis era stato assistente allenatore di Veljko Mrsic al Cedevita Zagabria, in questa stagione era rimasto inattivo (anzi, aveva giocato qualche partita dei campionati amatoriali a Formentera). Di recente era stato insignito della cittadinanza onoraria di Varese insieme a Dino Meneghin.

Ora la chiamata dell’Aquila, costretta a sostituire Matteo Boniciolli che ha accusato un lieve malore e deve abbandonare – almeno per qualche tempo – l’attività. Pozzecco ha giocato nella Fortitudo dopo il periodo varesino, tra il 2002 e il 2005, un’esperienza terminata prima dello scudetto biancoblu per via di contrasti con l’allora allenatore Jasmin Repesa. Il Poz comunque ha sempre fatto “professione di fede” a favore della Fortitudo, mantenendo un legame forte – quasi quanto quello con Varese – per quella importante piazza.

La Fortitudo Consultinvest, dopo gli anni d’oro della gestione Seragnoli, sta affrontando ora il campionato di Serie A2 ed è al secondo posto nel Girone Est alle spalle di Trieste. Nella rosa bolognese il Poz ritroverà alcune vecchie conoscenze del basket italiano come Daniele Cinciarini, Stefano Mancinelli e Guido Rosselli.