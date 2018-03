Il Prefetto saluta tutti i dipendenti, vecchi e nuovi

Prima di lasciare Villa Recalcati e di andare a godersi la meritata pensione, il prefetto di Varese Giorgio Zanzi ha voluto rivolgere un saluto di commiato a tutto il personale della Prefettura in servizio ed in pensione.

E’ stata anche l’occasione per incontrare e rivedere tanti colleghi vecchi e nuovi. Tra loro anche Martino Pirone, suo storico collaboratore.

«E’ stato un momento emozionante per tutti noi che abbiamo lavorato in Prefettura, ed in particolare per me che sono il loro veterano, essendo in pensione da oltre 11 anni – racconta Pirone – Ascoltando il dottor Zanzi non mi è sembrato che siano passati tanti anni da quando, nei primi anni ’70, lo vidi arrivare in Prefettura dove iniziò la sua carriera. Mi sono anche tornati alla mente tanti eventi che ho vissuto accanto a lui, a volte come suo collaboratore in varie mansioni nei tanti anni di lavoro in Prefettura».

Nell’occasione il dottor Zanzi ha posato volentieri per una foto ricordo con tutto il personale presente.