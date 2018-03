Premiati i vincitori di CasorArte

Si è svolta domenica 18 marzo presso la Sala Consiliare del Comune di Casorate-Sempione, la cerimonia di premiazione della II^ edizione del Concorso Letterario CasorArte, premio di prosa, poesia e arti figurative, organizzato dal Comune di Casorate Sempione.

Dopo attenta valutazione, in forma anonima, degli elaborati da parte della giuria composta dai membri della Commissione Cultura (Faccio Elena, Gaviraghi Rita, Brambilla Mariaceleste, Martegani Gabriella) e della giuria di esperti composta da Carlo Severgnini, Annalisa Molteni, Paola Surano e Vincenzo Meleca, hanno ottenuto il riconoscimento di vincitore per la sezione Poesia, categoria adulti, Antonino Impellizzeri, proveniente da Leonforte (EN) autore del componimento poetico “Quell’angolo del mio paese”, mentre per la sezione Prosa, categoria adulti, è stato premiato il racconto breve dal titolo “Granelli di pepe” di Alexandra Mc Millan proveniente da Genova.

Hanno consegnato i premi e le pergamene il Sindaco Cassani Dimitri e l’Assessore alla Cultura, Politiche Giovanili e Pubblica Istruzione Paola Scanelli.

Nel corso della serata sono stati premiati, con buoni acquisto, anche i bambini dell’Istituto comprensivo ‘A. Toscanini’ che si sono cimentati nel disegno. La manifestazione ha registrato un ottimo interesse e affluenza di cittadini.

Durante il corso della premiazione hanno intrattenuto Chiara Fratus, chitarrista compositrice, il tastierista e cantante Calo Trabona, il batterista Francesco Gerom.