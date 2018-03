Premio Giacomo Ascoli: una grande festa nel segno della gioia

Non ci sono parole per definire chi perde un figlio. Orfano è chi rimane senza genitore, vedovo chi perde il coniuge, ma nella lingua italiana non esiste una definizione per chi deve salutare per sempre un figlio. Forse perché il dolore è talmente grande che poche lettere in successione non possono avere la forza di raccontare una simile tragedia. Il dolore, però, in persone generose, combattive e coraggiose come la mamma di Giacomo Scoli, può trasformasi un qualcosa di positivo e costruttivo fino alla gioia. E’ proprio questo il sentimento che si respirava venerdì 23 marzo alla premiazione del Premio Giacomo Ascoli presso l’aula magna della scuola Dante di Varese.

Giunto alla settima edizione il premio ha visto la partecipazione di 438 alunni della scuola primaria e secondaria, invitati a scrivere una poesia sul tema della “gioia”. Il concorso fortemente voluto dalla Fondazione e dalla professoressa Angela Roscini è uno dei tanti eventi per ricordare il piccolo Giacomo mancato ai suoi affetti nel 2006 a seguito di un tumore. Da allora la famiglia e la fondazione, a lui dedicata, si prende cura dei bambini affetti da malattie onco-ematologiche, delle loro famiglie e del sostegno alla ricerca oltre che invitare a riflettere i tanti ragazzi che come Giacomo frequentano la scuola.

La serata in ricordo di Giacomo, introdotta dalla Dirigente dell’Istituto Comprensivo Varese 5 Maria Rosa Rossi è stata una grande festa con le esibizioni degli alunni delle classi musicali, la lettura delle poesie vincitrici e la premiazione dei ragazzi che sono stati selezionati dalla giuria composta da Tam Baj, Dirigente scolastico ,docente nei Corsi per volontariato Fondazione Ascoli e referente per la scuola in ospedale; Angela Roscini, insegnante ideatrice del Concorso; Lidia Munaretti, insegnante; Giancarlo Francesconi, insegnante; Monica Toso, giornalista; Patrizia Bagatin, insegnante e volontaria Fondazione Ascoli; Davide Maffei, volontario Fondazione Ascoli; Antonina Ventura, insegnante; Chiara Bellifemine, giornalista; Mariuccia Nisolli, insegnante e volontaria Fondazione Ascoli.

Questi i ragazzi finalisti

Classi prime scuola secondaria: 1° PREMIO GAIA CAVALLERO (1 H), 2° PREMIO LUCREZIA FERRARESE (1 F), Brunella Emanuela (1 C), Carù Gaia (1 F) Chiarentin Michele (1D), Cracco Lorenzo (1 B), Fagnani Martina (1 H), Grasso Emmanuele (1 H), Pomo Sofia (1G).

Classi seconde scuola secondaria: 1° PREMIO LUCA BERTINO (2B), 2° PREMIO CARLO ALBERTAZZI (2F), Baroni Letizia (2D), Belluco Giorgia (2A), Bignotti Davide (2F), Rossato Sara (2F)

Classi quarte scuola primaria: 1° PREMIO MATTIA PALLADINO (4A CARDUCCI), 2° PREMIO

DAVIDE FEDELFIO (4A BARACCA), Bo Giorgia (4B Carducci), Galante Federico (4A Fermi), Manfreda Sofia (4A Baracca), Schiavi Martina (4A Carducci)

Classi quinte scuola primaria: 1° PREMIO CAMILLA BACCALINI (5A FERMI), 2° PREMIO

MATTEO DI DIO (5A FERMI), De Bellis Lisa (5A Morandi) De Ruggiero Martina (5A Baracca),

Molinari Agata (5B Carducci), Perri Aurora (5A Carducci), Sirena Luna (5B Morandi), Spanò Giulia (5A Fermi).