Premio Sponga, al via la terza edizione

Terza edizione del premio dedicato alla memoria di Marialuisa Sponga, fiber artist scomparsa nel 2015, su desiderio del marito, Giancarlo Sponga e dell’intera Associazione ARTE&ARTE che nel 2018 organizza la 28^ edizione di Miniartextil.

Il Premio, come di consueto, sarà assegnato a un ricercatore o a un artista che opera nel campo della fiber art contemporanea under 35. Nel 2016 risultò vincitrice Carole Peia per la sua tesi di laurea all’Accademia di Belle Arti di Carrara e nel 2017, ex aequo, Katarina Lehamann e il collettivo Arlaune Teatro con le loro installazioni artistiche che hanno trovato spazio nell’ambito di Miniartextil 2017 Borderline.

Al seguente link dropbox è possibile scaricare il testo del bando di concorso

Fino al 31 maggio prossimo sarà possibile inviare la candidatura che verrà valutata da Giancarlo Sponga e dall’Associazione ARTE&ARTE. I risultati della selezione saranno disponibile dal 18 giugno.