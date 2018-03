Prende quota il “Giovani Leggende”, oggi tocca al “Garbosi”

Con le partite del giovedì sera ha preso il via la 29a edizione del torneo pasquale di basket under 16, oggi denominato “Giovani Leggende” (in passato fu intitolato a Sergio Rizzi e Graziano Barilà) e organizzato dall’associazione “6 Sport”.

Quattro i campi su cui sono articolati i gironi iniziali (Campus Varese, Malnate, Induno Olona e Vedano Olona), con le 16 squadre impegnate nel doppio turno del venerdì (alla sera si gioca alle 19,15 e alle 21) con il quale saranno qualificate otto formazioni al tabellone per il titolo (le altre otto giocheranno le partite di consolazione).

Sabato squadre in campo per i quarti di finale alle 19,15 si giocano quelli per il 9/16 posto, alle 21 quelli per le posizioni di vertice. Domenica ci saranno le semifinali (a Malnate) alle 19,15 e alle 21 (oltre alle gare di consolazione) mentre il gran finale organizzato al palazzetto di Malnate andrà in scena la sera di Pasquetta: gara per il terzo posto alle 19, match per il titolo alle 21.

Più complesso lo svolgimento del Trofeo Garbosi che è invece giunto alla 39a edizione ed è uno dei tornei giovanili più longevi, conosciuti e importanti d’Italia per le categorie più in erba. In campo, a partire dalla sera di venerdì 30, ci saranno circa 800 ragazzi: l’under 14 vede impegnate 16 squadre, nell’under13 ce ne saranno ben 24 mentre in under12 ci sono 16 contendenti.

Per quanto riguarda le finali, gli appuntamenti sono al PalA2a di Masnago lunedì mattina (ore 9 l’under 13; ore 10,45 l’under 14) e a Gallarate (palestra di via Sottocosta) domenica alle 16 (terzo posto; 17,30 finalissima) per il torneo under 12.