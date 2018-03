Prendiamoci cura del nostro corpo: incontro a Villa Valerio

Venerdì 16 marzo 2018 ore 20:30​ presso Villa Valerio di Casciago​ (sede della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria Sant’Agostino) la Commissione Salute dell’Istituto Comprensivo “Campo dei fiori”​ di Comerio, con il patrocinio dei Comuni di Barasso, Comerio, Casciago e Luvinate​ e il sostegno dalle Associazioni Genitori​ dei plessi, propone il quarto incontro del ciclo dedicato alla “SALUTE A 360 GRADI​”.

La serata sarà condotta da diversi specialisti che condurranno i tre laboratori: Fabrizio Vettore-Ottico Optometrista, Silvia Colombo-Osteopata, Fabio Brusamolino-Dentista

«Il corpo umano è una macchina praticamente perfetta ed autonoma. Il nostro unico compito è quello di preservarlo e fornirgli i migliori stimoli possibili per continuare a lavorare in modo fisiologico. Nella vita possiamo scegliere di cambiare lavoro, sport, attività ecc… invece il corpo è uno solo, pertanto è fondamentale, già da piccoli, averne consapevolezza e cura, iniziando dal correggere posture più o meno errate che assumiamo tutti i giorni anche senza rendercene conto» spiega l’osteopata Silvia Colombo​.

Dice l’ottico optometrista Fabrizio Vettore​: «Durante il laboratorio spiegherò l’importanza delle posture visive e dell’igiene visiva, di come prevenire quei cattivi comportamenti che potrebbero essere negativi per la vista. Il sistema visivo è costantemente sotto pressione durante le attività di studio e ludiche. Una corretta postura che parte da una corretta distanza di lettura, da una costante alternanza delle distanze di fissazione e da una giusta impugnatura della matita, aiuta a mantenere in equilibrio il sistema limitandone lo stress. Impareremo come tenere una postura corretta, gli esercizi per una buona impugnatura della penna e delle regole per una sana visione».

Nel laboratorio di prevenzione orale condotto dal dentista dott. Brusamolino Fabio​ si focalizzeranno le istruzioni per un’efficace igiene orale e per le corrette abitudini alimentari.

La serata con le famiglie completerà il percorso che giovedì 15 marzo ​si svolgerà nei vari plessi sullo stesso tema: “Prendiamoci cura del nostro corpo: scegliamo la strada della salute​”.

Questa seconda giornata-evento segue quella di settembre denominata “Stop allo spreco​”. In queste giornate i vari plessi affrontano secondo modalità proprie il tema comune invitando tutta la comunità scolastica a riflettere e a ripensare ai comportamenti quotidiani: adottare buone abitudini a scuola e a casa è una scelta che fa la differenza quando si parla di Salute (nostra e del nostro pianeta).

Il quinto e ultimo incontro del ciclo di quest’anno si svolgerà presso il Comune di Luvinate lunedì 9 aprile 2018, ha per titolo “Prevenzione vuol dire educazione: di squola si muore?” e vedrà intervenire la Fondazione Exodus di di Don Mazzi.

L’incontro di Venerdì 16 marzo 2018 è aperto ai docenti, alle famiglie (adulti e alunni) ed ad ogni altra persona interessata.

Gradita la prenotazione confermando la presenza a questo link ​adesioni a serata 16 marzo 2018