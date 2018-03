Il presidente Arcigay: “Un riconoscimento istituzionale importante”

Un si non è scontato, e un si nella città che lo ospita è fondamentale: per questo c’è soddisfazione per il riconoscimento del patrocinio e la collaborazione era parte del comune di Varese per l’edizione 2018 del Varese Pride, la terza in assoluto e la seconda sotto il mandato di Davide Galimberti.

«Siamo ovviamente molto contenti della decisione del Comune – ha commentato Giovanni Boschini, presidente di Arcigay – Viviamo in un territorio spesso difficile per le persone LGBTI: ci sono ancora tanti pregiudizi che si manifestano a scuola, sul posto di lavoro, in famiglia, e il riconoscimento istituzionale è per noi sempre importante».

La pride week, quest’anno, che anticiperà la parata di sabato 16, sarà totalmente a Varese: una piccola novità rispetto alla prima edizione dell’anno scorso, che ha avuto eventi anche a Busto Arsizio. «Sul programma però stiamo ancora lavorando» Ha spiegato Boschini.

Anche quest’anno, il Varese Pride si regge anche su crowfunding e donazioni personali: la raccolta avviene attraverso buonacausa, o con donazioni dirette.

Tutte le informazioni sulle iniziative si possono trovare sul sito internet del Varese Pride e su Facebook.