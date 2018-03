Prevenzione del tumore al seno: 80 donne partecipano allo screening

Più di 80 donne di Albizzate hanno partecipato alla giornata di prevenzione organizzata dal Comune insieme al Centro di Senologia dell’Ospedale San Antonio Abate di Gallarate, diretto dalla Dottoressa Silvana Monetti e alle associazioni CAOS, PRO LOCO, AVIS , AIDO.

Sabato scorso, 10 marzo, si sono presentate 82 donne, di età differenti, per essere sottoposte a screening da parte dei medici Luisa Giavarini, Luigi Seghezzi e Silvia Tenconi.

Piu’ di 1000 donne all’anno si ammalano di cancro al seno in provincia di Varese; in Italia i nuovi casi annuali sono più di 50.000. In un contesto così preoccupante, c’è un dato che fa ben sperare: la guarigione supera il 95% se la diagnosi è precoce.

La giornata di prevenzione, voluta dal Comune con il sindaco Mirko Zorzo, era stata annunciata lo scorso 30 gennaio sui siti istituzionali e social dell’amministrazione. Il primo febbraio le agende erano già esaurite grazie all’elevato interesse della proposta, con una decina di persone in lista d’attesa.

«Comunicare e rendere partecipi i cittadini è la vera sfida della nostra era» ha dichiarato soddisfatto il Sindaco Mirko Zorzo insieme al vicesindaco Eliana Brusa, anima dell’organizzazione.

La prossima edizione dell’Open day di visite senologiche gratuite ad Albizzate avverrà nel prossimo mese di ottobre.