Prevenzione oncologica: settimana di eventi con la Lilt

Si svolge dal 17 al 25 marzo la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica.

Promossa ogni anno dalla sede centrale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) nel mese di marzo, è stata istituita nel 2001 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per educare la popolazione alla lotta attiva contro il cancro, attraverso uno stile di vita sano, che ha come cardini la prevenzione e la diagnosi precoce, concetti fondamentali capaci di fare la differenza nella lotta contro i tumori.

Il ruolo dell’alimentazione ha una grande importanza nelle patologie tumorali la cui prevenzione infatti dipende anche da ciò che mettiamo in tavola e dall’adozione di uno stile di vita attivo e dinamico. Simbolo della Campagna LILT è la bottiglia di olio extravergine di oliva 100% perché è uno dei pilastri fondamentali della corretta alimentazione viste le sue proprietà salutari sia da un punto di vista nutrizionale, sia di prevenzione rispetto all’insorgenza di diversi tipi di tumore.

GLI APPUNTAMENTI IN PROVINCIA DI VARESE

• Merc.Giov 14-15 Marzo Cascina Elisa Stand di sensibilizzazione C/O Agusta

• Sabato 17 Marzo Somma L.do p.za V.Veneto – Stand di sensibilizzazione e Visite seno

• Domenica 18 Marzo Castelveccana Località Nasca – Stand di sensibilizzazione

• Merc.Giov 21-22 Marzo Busto Arsizio stand di sensibilizzazione c/o Ospedale

• Venerdì 23 Marzo Busto Arsizio Cena Benefica

• Sabato 24 Marzo Busto c/o Ospedale Visite Prev.Urologiche

• Sabato 24 Marzo Busto Arsizio p.za San Giovanni stand di sensibilizzazione

• Sabato 24 Marzo Sesto Calende p.za De Cristoforis stand di sensibilizzazione

• Sabato 24 Marzo Saronno P.za Libertà stand di sensibilizzazione

 Lunedi/Venerdi 19/23 Marzo Saronno Casa Marta Visite di prevenzione seno –dermo-urologiche – otorino