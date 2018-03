Previsioni azzeccate: è arrivata la neve di marzo

Come da previsioni (questa volta centrate in pieno) tutta la provincia di Varese si è svegliata con una bella imbiancata. Niente di eccessivo, pochi centrimetri, ma i fiocchi sono caduti a partire dalla mezzanotte in tutto il Varesotto.

Temperature basse all’alba (con una media di – 5°) ma non si segnalano particolari difficoltà: la neve secca, il lavoro di salatura delle strade e il passaggio dei mezzi spazzaneve sulle strade principali già dalle prime luci dell’alba.

Per quanto riguarda le ferrovie, Trenord ha comunicato che non sono previste cancellazioni preventive sulle linee ex Ferrovie Nord, mentre Rfi ha annunciato tagli su alcune corse.