I primi incontri di lavoro per Candiani: “Siamo il secondo gruppo del Senato, una grande responsabilità”

Anche il senatore Stefano Candiani, rieletto il 4 marzo tra le fila della Lega, è partito per Roma per espletare le pratiche di registrazione e per i primi incontri politici in attesa della prima seduta di venerdì 23 marzo.

Una seduta delicata perché i lavori delle camere cominceranno dall’elezione dei due presidenti, il primo appuntamento dove testare gli equilibri politici uscita dalle elezioni.

«Non credete alle cose che leggete sui giornali – ha spiegato il senatore leghista Stefano Candiani in partenza da Milano Centrale -. La situazione è difficile ma molto dipenderà anche dal nostro impegno, speriamo che i frutti del nostro lavoro siano buoni».

La Lega, del resto, è uscita molto rafforzata dalle elezioni ottenendo la maggioranza nella coalizione di centrodestra che a sua volta è quella che ha ottenuto più voti, anche se non abbastanza per governare da sola.

«cinque anni fa eravamo 18 – ricorda il senatore – oggi siamo 58, il secondo gruppo del Senato: quella che sta per cominciare è una grossa responsabilità per tutti noi».

Già oggi insieme ai parlamentari della Lega Virginio Caparvi e Luca Briziarelli, Stefano Candiani ha incontrato la commissaria straordinaria per la ricostruzione, Paola De Micheli. Affrontando le questioni legate al sequestro del centro Boeri e all’eventuale “rallentamento che il processo di ricostruzione potrebbe subire nel periodo di transizione tra il Governo uscente e quello futuro”.