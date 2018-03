Il primo Internazionale di completo al Riding di Casorate

E’ tutto pronto al Riding Club di Casorate per la gara internazionale di completo del 16/18 marzo, fortemente voluta da Danilo Maestrello, che da anni dedica la sua vita alla gestione degli impianti gara del Riding, mediante l’Associazione GEB, Gruppo Equestre Brughiera, comitato organizzatore delle discipline olimpiche salto ostacoli, dressage, completo e paradressage.

Con la manifestazione internazionale di paradressage, infatti, giunta nel 2018 alla 6° edizione, Danilo e Diana, sua moglie, hanno portato il paradressage a livelli altissimi anche in Italia, tanto che a giugno, proprio presso gli impianti da loro gestiti, verranno ospitati i Campionati Italiani Paradressage, in contemporanea con il CPEDI3*. La data da segnare in calendario è quella del 14/17 Giugno.

Tornando al completo, sono 75 i binomi iscritti con una presenza di 7 nazioni: oltre ai binomi Italiani, troviamo cavalieri da Austria, Belgio, Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Svizzera. La maggior partecipazione è riservata al CIC1* Trofeo Parco del Ticino con 36 binomi iscritti, mentre nel “lungo”, il CCI1* Trofeo Volkswagen Martignoni, gli iscritti sono 16. Non tantissimi pony nella CCIP1* che parte con 9 partenti, tutti italiani, mentre nella nuova categoria internazionale, la Introductory Level, i partenti sono 15 di cui 10 italiani e 5 svizzeri.

Le prove si svolgeranno su tre giornate: venerdì i cavalli affronteranno la prima ispezione per essere dichiarati “fit to compete” e la prova di dressage, al sabato la prova di cross-country e domenica ci saranno di nuovo le ispezioni con inizio alle 8 e la prova di salto ostacoli con inizio previsto per le 10:00.

Tra gli iscritti troviamo i nomi di qualche giovane promettente come il ravennate Pietro Roncuzzi, argento italiano juniores e il romagnolo Filippo Gregoroni, vice campione italiano Young Riders, che sarà in sella a Quinto Z nel CIC1* e con Mouse (ce lo ricordiamo a Badminton con Pietro Sandei) con cui forma binomio da pochi mesi.

Ma partiranno anche cavalieri più esperti con cavalli giovani come Clelia Casiraghi, oro italiano nel 2016, argento italiano nel 2017 e netto agli Europei di Strzegom 2017, monterà per l’occasione Itsybitsy, alla sua quarta uscita in internazionale.

Rebecca Chiappero, altro nome noto nel panorama europei, che conta ben l’86% di netti in cross (agli ostacoli) in tutti gli internazionali dal 2010 ad oggi, monterà a Casorate Quilando Z “The Flying Pony” per una tranquilla gara di inizio stagione e Tornado, al suo debutto in una gara internazionale.

Tra i volti noti del completo anche Enrico Zeppegno che sarà in sella a Fernhill Blue Wicked, cavallo che ha montato nello scorso anno ai Pratoni del Vivaro e a Campo di Bonis.

Tra i più quotati per il podio, vi è sicuramente il nome di Katrin Khoddam Hazrati, austriaca di 31 anni che monterà 3 cavalli e che negli ultimi 7 anni, ovvero dal 2010 ad oggi, ha partecipato a ben 170 categorie internazionali, portando a casa 120 netti agli ostacoli in cross, che è il 74% del totale dei cross affrontati.

Per ora il record di netti in cross spetta a Daria Bove, anche se non ha partecipato a molti internazionali negli ultimi 7 anni, il suo ranking è 100% netti agli ostacoli, nelle 8 categorie a cui ha partecipato.

Altro nome a cui fare attenzione in campo è quello di Robert Powala, da quando monta i cavalli dell’Allevamento del Castegno è veramente competitivo, anche se si tratta della prima uscita per molti soggetto. A Casorate porterà in gara Reuccio del Castegno e Rara del Castegno nel CIC1*, mentre Quirino del Castegno parteciperà al CCI1*.

Il cavaliere più giovane del concorso è Giulia Nicastri del Cinghio Equitazione, con i suoi 12 anni, monterà nella CCIP1*, mentre il tedesco Jurgen Allgower è il più esperto.

Durante la durata della manifestazione sarà attivo il bar e ristorante dove Diana preparerà le sue prelibatezze, aiutata dalle instancabili “donne in cucina”.

Durante le tre giornate, così come in tutte le gare organizzate dal GEB, sarà presente l’Horse Ambulance della Clinica Veterinaria della Brughiera, ai comandi del Dott. Sandro Centinaio.

Orari e risultati sono disponibili sul sito www.eventing.it al link CASORATE 16/18 MARZO