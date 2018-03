Pro Patria alla ricerca di un’altra vittoria

Lasciamo da parte il politically correct: se la Pro Patria vuole vincere il campionato, la sfida di domenica (25 marzo ore 15.00) allo “Speroni” contro lo Scanzorosciate, non può finire che con la vittoria dei tigrotti.

Dopo aver ribaltato la situazione di classifica ai danni del Rezzato, ora la Pro Patria sa di avere un vantaggio da sfruttare. Proprio per questo però la squadra di mister Ivan Javorcic non può permettersi passi falsi, per non perdere quel piccolo vantaggio (1 punto “virtuale” in attesa del turno di riposo del Rezzato alla penultima giornata) che ha accumulato.

Formazione che non dovrebbe cambiare di tanto da quella scesa in campo a Ciserano. Rientrerà anche Donato Disabato, che darà un’alternativa in più a mister Javorcic nei cambi, mentre in attacco c’è da capire se Nicolò Gucci avrà una chance dal primo minuto o verrà impiegato ancora da “risolutore”.

Attenzione però allo Scanzorosciate. Dopo aver perso 1-0 contro il Rezzato, i giallorossi bergamaschi hanno infilato due vittore in fila: prima il colpo in casa della Romanese 4-1, poi il successo all’ultimo respiro nella sfida salvezza contro la Grumellese: 1-0 il finale. Grazie a queste due vittorie di fila la squadra di mister Nicola Valenti è riuscita a uscire dalla zona playout e spera anche a Busto Arsizio di proseguire la propria striscia positiva.

La diretta di VareseNews è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn e #propatriascanzorosciate via Instagram e Twitter.