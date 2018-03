Pro Patria a Ciserano per continuare a vincere

Ritrovata la vittoria, accorciato il distacco dal Rezzato, la Pro Patria non vuole più fermarsi, mettendo nel mirino il primo posto del Girone B. Domenica 18 marzo (ore 14.30) i tigrotti affronteranno la trasferta di Ciserano, dalla quale devono arrivare i tre punti per tenere aperte le speranze di promozione diretta.

Buone notizie per mister Ivan Javorcic, che recupera dai rispettivi acciacchi Riccardo Colombo e Donato Disabato, che però domenica non dovrebbero in ogni caso far parte della formazione iniziale. L’undici di partenza dovrebbe essere un “copia e incolla” di quello sceso in campo nella vittoria sul Lumezzane. L’unico cambio potrebbe prevedere il rientro dal primo minuto del portiere Mangano al posto di Guadagnin.

Vincere significherebbe per i biancoblu trovare quella continuità tanto cercata nell’ultimo periodo. In ottica classifica, il Rezzato affronterà la difficile trasferta di Crema contro la Pergolettese e chissà che i besciani non possano fare un altro passo falso.

Vietato però sottovalutare il Ciserano che già all’andata era riuscito a fermare sullo 0-0 Santana e compagni. Ovviamente l’uomo da temere della squadra bergamasca è il grande ex Matteo Serafini, che con il gol vittoria sulla Grumellese di una settimana fa ha raggiunto quota 10 gol in campionato. La squadra di mister Alexandro Dossena sta cercando di uscire dalla zona playout e non può quindi lasciare strada ai tigrotti senza combattere.

