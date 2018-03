Pro Patria, dura prova con la Bustese

Sarà un duro banco di prova la sfida che attende la Pro Patria, impegnata giovedì 29 marzo (ore 15.00) allo stadio “Battaglia” di Busto Garolfo contro la Bustese dei tanti ex, tra campo e staff. I biancoblu sanno che vincendo tutte le partite da qui alla fine del campionato, avranno il primo posto assicurato. Uno degli scontri più impegnativi di questo rush finale sarà proprio la vicina trasferta a Bust Picul.

Problemi di formazione per mister Ivan Javorcic, che non potrà contare sullo squalificato Dario Scuderi e sugli infortunati Riccardo Colombo e Mario Santana. Per il capitano brutte notizie: gli esami hanno evidenziato uno stiramento al quadricipite della gamba destra e quindi si prospetta uno stop di diverse settimane. In forse anche Alex Pedone, già assente contro lo Scanzorosciate.

Il tecnico croato dovrebbe confermare il 3-4-1-2, ma dovrà decidere chi prenderà il posto degli indisponibili. Se in attacco tutte le indicazioni portano a un tandem formato da Le Noci e Gucci, a centrocampo bisognerà capire se verrà confermato Mozzanica in mediana con Pettarin più avanzato o se ci sarà spazio dal primo minuto per Disabato.

La Bustese ha tante motivazioni per provare a fare lo sgambetto ai tigrotti. Mister Giovanni Cusatis, da ex di turno, spera di prendersi la rivincita dalla sconfitta (2-0) dell’andata. I granata arrivano da un momento positivo: 7 punti nelle ultime tre giornate, ma con la prestigiosa vittoria in casa del Rezzato, un bell’assist alla Pro Patria.

Testa sicuramente più libera per la Bustese, che con 42 punti si possono dire praticamente salvi e non possono più puntare a traguardi superiori. Questo potrebbe essere un aspetto discriminante per l’andamento della gara del “Battaglia”.