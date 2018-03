Pro Patria, si riparte dal Lumezzane

La Pro Patria può puntare ancora al primo posto. Questo ha detto la sconfitta del Rezzato contro la Bustese, ma ora sta ai biancoblu dimostrare sul campo quando questa affermazione sia veritiera. Il verbo ripartire assume quindi una doppia valenza: si riparte dopo la sosta forzata per neve, ma si deve anche tornare alla vittoria, risultato che per i tigrotti manca dal successo interno contro il Dro di un mese fa.

Due assenze importanti per mister Ivan Javorcic in vista della gara di domenica: non sono stati convocati il jolly Riccardo Colombo e il centrocampista Donato Disabato.

Il tecnico croato ha però ben chiare le idee per domani: «Abbiamo preparato la gara per vincere senza cadere in trappole che si possono presentare durante il match. Pensiamo solo alla gara contro il Lumezzane senza guardare troppo in là. Abbiamo fatto un’ottima settimana di allenamento, la squadra mi ha dato buoni segnali e sono sicuro che chi scenderà in campo domani darà la sua parte. Anche all’andata contro il Lumezzane avevamo avuto problemi, ci mancavano diversi giocatori. Abbiamo delle soluzioni per far fronte alle assenze di domani».

Il Lumezzane arriva da qualche risultato altalenante: dopo aver sconfitto il Lecco in trasferta 1-0, è stato sconfitto 6-0 in casa dal Rezzato. Poi è arrivata la vittoria di misura sul campo del fanalino di coda Romanese, ma nell’ultima gara disputata si è fatta sorprendere tra le mura amiche dalla Grumellese (2-1). Con 35 punti la situazione di classifica dei rossoblu bresciani è abbastanza tranquilla, ma ciò non toglie che arriveranno a Busto Arsizio con il coltello tra i denti per riuscire a sgraffignare qualche punto.

La diretta di VareseNews è già attiva (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn e #propatrialumezzane via Instagram e Twitter.