Pro Patria, una vittoria che vale doppio a Ciserano

Tutti ribaltato. Se a fine febbraio le speranze di primo posto da parte della Pro Patria sembrano piccole, ora tutto è cambiato. I tigrotti vincono 2-0 in casa del Ciserano grazie alla doppietta di Nicolò Gucci e si portano a -2 dalla capolista Rezzato – sconfitta 2-1 a Crema dalla Pergolettese – contando sempre che i bresciani devono ancora scontare il turno di riposo del campionato.

LA PARTITA – Parte fortissimo la Pro Patria, che impone da subito un ritmo molto alto alla gara. La prima occasione buona arriva al 9’, ma Le Noci non riesce a superare Tabokas da buona posizione calciando sul portiere. Stessa sorte tocca anche a capitan Santana al 23’ e il primo tempo si chiude così su uno 0-0 che sta stretto ai tigrotti.

La ripresa non regala grandi emozioni, così mister Javorcic decide di dare una scossa i suoi inserendo Gucci per Santana al 18’. Mossa più che mai azzeccata dato che il bomber al 29’ sblocca la sfida con un tocco da attaccante di razza. Tre giri di lancette e Gucci raddoppia sfruttando un errore della difesa di casa. I due colpi ravvicinati stordiscono il Ciserano che non riesce più a reagire e permettono alla Pro Patria di portarsi a casa una vittoria che può dire tanto per la corsa al primo posto.

I tigrotti sono ora virtualmente al primo posto. Il -2 dal Rezzato vengono compensati dalla gara in meno. Missione compiuta quindi, ma ora bisogna continuare su questa strada.