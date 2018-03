Pro Recco imbattibile? La Banco Bpm vuole dimostrare il contrario

È il vero e proprio big match del campionato italiano di pallanuoto di Serie A1 quello che va in scena mercoledì 7 marzo (si comincia alle 18) alle Piscine Manara di Busto Arsizio.

I padroni di casa della Banco Bpm, secondi in classifica, sfidano infatti la capolista imbattuta (da anni), la corazzata Pro Recco, che comanda la graduatoria con tre punti di vantaggio sui Mastini, quelli conquistati nel match di andata in Liguria.

La Pro Recco si presenta all’appuntamento forte della vittoria, ottenuta domenica a Bari, della sesta Coppa Italia consecutiva ottenuta ai danni di Brescia, squadra quest’ultima che aveva battuto i bustocchi nella semifinale di sabato. Il match delle Manara si profila come sfida tra grandi ex: molti i giocatori che hanno vestito entrambe le calottine, con – tra gli altri – Figlioli (foto in alto), Fondelli e Di Somma alla prima stagione nel Banco Bpm dopo gli anni recchesi. Percorso inverso rispetto a quello effettuato in estate da Nicolò Gitto che prima della gara riceverà una targa dallo staff bustocco.

«Il Recco è una squadra fortissima che ha i migliori giocatori del mondo, è completa in tutti i reparti e molto forte dal punto di vista fisico – spiega coach Baldineti alla vigilia – Per noi sarà una partita difficilissima ma pensiamo di poterli battere anche se, per farlo, dovremo fare una partita perfetta. A queste sfide bisogna arrivare molto carichi per cercare di dare qualcosa in più per salire al loro livello. Il rischio è dato da qualche episodio negativo che può far crollare questo programma; per farcela non si deve mai mollare con la testa, altrimenti rischi di prendere l’imbarcata».

Anche Baldineti è un ex recchese, sia come giocatore sia come tecnico: «Ci siamo allenati bene, vediamo cosa succederà in acqua. Questa Pro Recco è un’altra cosa rispetto a quando c’ero io. Il nome rievoca in me sempre ricordi piacevoli, però non è la società di allora ed è composta tutta da gente che viene da fuori. Dunque il mio unico pensiero è quello di volerli battere».

I biglietti per il match sono ancora disponibili e prenotabili sul sito della Sport Management (a QUESTO link).