Processo ai Promessi Sposi, condanne e assoluzioni per i protagonisiti del Manzoni

Assolta la Monaca di Monza per insufficienza di prove dall’accusa di omicidio, condannato a 12 anni di reclusione Don Rodrigo, Fra Cristoforo in carcere dieci anni per omicidio mentre all’Azzeccagarbugli pena di tre anni per patrocinio infedele.

Si è concluso così il processo ai Promessi Sposi, un esperimento realizzato dall’associazione Volarte Italia, in stretta collaborazione con i Dirigenti del Liceo Cairoli e dello Scientifico Ferraris di Varese. E così giovedì 1 marzo in Sala Montanari è andato in scena un vero e proprio procedimento, con avvocati e PM.

Gli imputati erano difesi dagli avvocati Ennio Amodio, Patrizia Esposito, Raffaele Della Valle e Massimiliano Bina, che hanno svolto con encomiabile passione le loro arringhe, spaziando dalla storia alla letteratura, dal diritto alla fede. E alla fine il Magistrato, la dottoressa Sabrina Ditaranto ha emesso la sentenza.