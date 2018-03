“Profumo di gangster”, una serata di risate al Nuovo

“Profumo di gangster” a teatro, tra risate e buon umore in costume. È il titolo della commedia in 3 atti di Paolo Starvaggi che propone la compagnia Stasera a Teatro, molto attiva nel tradatese da diversi anni e specializzata proprio nel far ridere il pubblico. L’appuntamento è in programma per sabato 7 Aprile alle 21 al Cinema Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone. Il ricavato sarà interamente devoluto per la sistemazione bagni e spogliatoi dell’oratorio di Abbiate.

Biglie