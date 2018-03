“Progetto Dna”, inizia la fase esecutiva

Dopo l’esecuzione dei test, è quasi completa la “banca dati” che raccoglie i “codici identificativi” degli oltre 1.700 cani di Malnate.

In questi giorni l’Amministrazione Comunale ha messo a punto il protocollo operativo che consentirà, a partire da lunedì 19 marzo, di analizzare i campioni di deiezione canina abbandonati su strade e marciapiedi, per individuare il “proprietario incivile”, e quindi sanzionarlo.

Le Guardie Ecozoofile volontarie, e saltuariamente gli agenti della Polizia Locale, per ogni accertamento provvederanno a repertare tre campioni di materiale tramite tamponi del tutto simili a quelli utilizzati per il prelievo di saliva i quali, una volta sigillati e registrati, verranno inviati al laboratorio di analisi per l’incrocio dei dati.

Il trasgressore individuato incorrerà in una sanzione amministrativa pari a 75 euro.

La procedura certificherà l’intero percorso, dal campionamento sino alla conservazione e all’analisi dei campioni.

Inoltre, sempre in relazione al controllo sulla tenuta degli animali domestici, procederanno i controlli sul territorio per verificare se tutti i possessori di cani hanno provveduto alla microchippatura dell’animale e l’esecuzione del test entro il termine ultimo, prorogato al 17 marzo 2018, per poterlo effettuare gratuitamente.

Per tutti coloro che possedevano un cane prima di tale data, e che non hanno provveduto, scatterà una sanzione amministrativa di 50 euro e l’obbligo di provvedere a loro cura e spese ad effettuare il test e trasmetterne gli esiti.

Si avvisa infine che tutti i residenti che entreranno in possesso di un cane, a partire da oggi, sarà invece consentito, grazie ad un accordo con la Concessionaria del Servizio di Igiene Urbana, di effettuare il test gratuitamente presso gli Ambulatori veterinari di Malnate, in analogia a quanto fatto sinora, con l’obbligo di trasmetterne gli esiti entro 30 giorni dall’acquisto dell’animale, così come previsto da regolamento.