Il progetto stazioni esposto a palazzo Estense

È stata inaugurata questa mattina, venerdì 2 marzo 2018, la mostra dedicata al progetto per la riqualificazione della zona delle stazioni di Varese.

Allestita all’ingresso di Palazzo Estense, l’esposizione sarà visitabile da tutti durante gli orari di apertura dei Giardini Estensi e degli uffici comunali.

Il sindaco Davide Galimberti e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati hanno spiegato che «l’obiettivo della mostra è quello di far conoscere a tutti i dettagli di uno dei più grandi progetti di trasformazione che interesserà la città a partire dai prossimi mesi. Un progetto che è stato possibile grazie alla collaborazione tra l’amministrazione e il Governo».

Le tavole e i disegni esposti, realizzati dal gruppo di professionisti che si è occupato del progetto, riportano immagini che illustrano come verrà trasformata l’area delle stazioni, oltre a numeri, descrizioni e dettagli puntuali in merito al progetto. «Insieme ai progettisti e professionisti abbiamo anche inserito le ultime novità del progetto e sono state inserite le varie informazioni più importanti per la città». Si va infatti da notizie sulla sicurezza e su quante telecamere e punti luce verranno installati, alle informazioni sul nuovo verde e gli alberi che verranno piantati, ai dettagli sulla nuova mobilità e viabilità e molto altro. Il tutto è accompagnato da diversi rendering di come diventerà la zona stazioni di Varese.

«Intanto – ha spiegato l’assessore Civati – stiamo preparando una pubblicazione che distribuiremo sia in versione cartacea che online per tutti coloro che sono interessati ad approfondire il progetto. Inoltre al termine della mostra a Palazzo Estense porteremo l’esposizione in giro per i quartieri, partendo proprio da quelli più coinvolti, per far conoscere i dettagli del piano stazioni ai cittadini di Varese».