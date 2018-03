Proloco, rinnovo delle cariche e nuova stagione di eventi

Proloco di Cuvio: la macchina rinnova le cariche. Venerdì 2 febbraio l’assemblea dei soci aveva eletto i quindici componenti il consiglio, confermando buona parte del direttivo, esprimendo così apprezzamento all’eccezionale e proficuo lavoro svolto in questo mandato.

LE CARICHE – Essendo dimissionari Luigi De Leo e Luca Fossali oltre ad Antonio Maggi, novanta anni già compiuti e oltre settanta dedicati al suo paese, entrano a far parte del direttivo in carica sino a tutto il 2020: Anna Bianchi, Ezio De Bortoli e Michele Pianezza.



Il nuovo consiglio rinnova poi l’incarico a Giovanna Mutterle come presidente e Michele Pianezza come vice-presidente; segretaria Milva Salvalaggio.

LE MANIFESTAZIONI – Sarà quindi una squadra particolarmente giovane, la benzina per la macchina della Proloco che dopo aver scaldato i motori con il “Carnevale in Valle”, ha ormai definito il nuovo programma per il 2018.

Un gruppo giovane non poteva che impostare un calendario degli impegni, anche se sostanzialmente analogo a quello degli ultimi anni, con delle innovazioni volte ai giovani e giovanissimi, in particolare alla “Festa delle ciliegie” e nel “Luglio culturale” ci sarà molto spazio per le nuove generazioni.

Nuova formula anche per il convegno estivo musicale: sempre con la pregevole direzione artistica del maestro Adalberto Riva, la manifestazione manterrà l’alto livello culturale e aumenterà il numero degli appuntamenti portando così le serate di intrattenimento a dieci.

Confermati anche gli altri tradizionali appuntamenti come il pluridecennale spettacolo pirotecnico che si terrà nel primo week-end di Agosto, la Festa del Villeggiante, la Castagnata con il Gruppo Alpini e Mercatino dei Bambini.

Ovviamente tutte le manifestazioni avranno come contorno le gustose e rinomate leccornie, punto di forza della cucina della Pro Loco.

Il programma è pronto e ora via con il primo appuntamento: la gita sociale di domenica 29 aprile.

Questa volta niente lavoro, ma per tutti i volontari un momento di allegria e divertimento insieme prima di riprendere le impegnative fatiche delle varie manifestazioni che li attendono

I LAVATOI – Nelle attività previste per il 2018, non solo feste e cultura ma anche un occhio particolare dedicato al territorio con lo scopo di ridargli la giusta importanza storica e sociale: con questa prospettiva si vuole continuare nell’opera di recupero e ristrutturazione dei lavatoi del Comune.

L’architetto Fabio Marchesi è già stato incaricato di eseguire uno studio sul restauro del lavatoio in località Madonnina detta “Funtana di Uffizi”: Pro Loco di Cuvio e Comune finanzieranno le spese, ma l’opera sarà realizzata grazie anche alla collaborazione materiale ed economica dei numerosi volontari della Pro Loco che si sono già resi disponibili per effettuare l’intervento.

L’ORGANIGRAMMA DELL’ASSOCIAZIONE